Başkan Tütüncü: "95 bin esnafımıza hizmete devam" - Son Dakika
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Başkan Tütüncü: "95 bin esnafımıza hizmete devam"

14.05.2022 00:57
Başkan Tütüncü: "95 bin esnafımıza hizmete devam"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerini tekrar kazanan Adlıhan Dere ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Sevgiyle, saygıyla Antalya'nın 95 bin esnafına, 75 esnaf odasına hep beraber hizmete devam edeceğiz" dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerini tekrar kazanan Adlıhan Dere ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Sevgiyle, saygıyla Antalya'nın 95 bin esnafına, 75 esnaf odasına hep beraber hizmete devam edeceğiz" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB'un 20. Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden güven tazeleyen Adlıhan Dere ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AESOB Başkanı ve yönetimini birlik binasında ziyaret eden Başkan Tütüncü, esnafı bölmeden, parçalamadan tam tersi birleştiren ve kucaklayan bir seçim dönemi yaşattığı için Adlıhan Dere'yi tebrik etti. Başarı dileklerini, ileten Başkan Tütüncü, "Seçim sürecinde Antalya'ya iki tane başarıyı tattırdınız. Bunların birincisi bütün odalarımızın çok yoğun bir maratonu vardı. Bu maraton barış, kardeşlik ve sükun içinde geçti. Bu seçimleri bu şekilde atlatabilmek pek kolay bir iş değil. Esnafı bölmeden, parçalamadan tam tersi esnafı birleştirerek, kucaklaştırarak, bir seçim dönemine ulaştırmış olmak önemli bir başarıdır " diye konuştu.

"95 bin esnafı en güzel şekilde temsil ettiniz"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve ekibinin seçim sürecindeki ikinci başarısına da değinen Başkan Tütüncü, "95 bin esnaf üyemizin her birisini en güzel şekilde temsil eden bir genel kurulu gerçekleştirdiniz. 20. Genel Kurulunuz hayırlı uğurlu olsun. Yönetiminize başarılar diliyorum. Adlıhan Dere demek proaktif bir yönetim, proaktif çalışma demek. Esnafın her yerde temsil edilmesi, esnafın sözüne kulak verilmesi demek "dedi.

"Çok daha güzel günlere sizleri, hep beraber, ekibinizle beraber taşıyacak olmanın heyecanı içindeyiz." diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, "Bu birlik ve beraberliğimizle esnafımıza çok daha güzel günler yaşatacağız. Bu duygu ve düşünceler bütün ekibinizi ve bu başarılarla en çok payı olan şahsınızı tebrik ediyorum, başarılarınız daim olsun. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Kepez Belediyesi olarak, sizi desteklemeye, sizin yanınızda olmaya, sizin yanınızda durmaya devam edeceğiz. Esnaf bizim için çok kıymetli, çok değerli, çok önemli. Esnafımızın çok mutlu olacağı yarınlarda hep beraber olacağız" diye konuştu.

"Sözde değil özde esnaf dostusunuz"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere de, "Göreve geldiğiniz günden bu yana hep yapmış olduğunuz çalışmalarla esnaf ve sanatkarın lehine projeleri hayata geçirerek, esnafımızın para kazanması, refaha ulaşması ve daha mutlu olması için projeler gerçekleştirdiniz. Yapmış olduğunuz projelerin tamamını esnaf odalarımızla işbirliği içinde gerçekleştirdiniz. Bugün geldiğimiz başarılarda sizlerin emeği ve katkısı çok fazla. Siz bir belediye başkanı olarak tüm dünyada görüldüğü gibi Antalya'mızda da görülen pandemiyle ilgili esnaf ve sanatkarımıza her türlü desteği verdiniz. Pandemi döneminde gerek kiralarla, gerekse yapmış olduğunuz esnafa yönelik maskeden dezenfekteye, sağlık kitinden gıda kolisine kadar desteklerinizle her türlü katkıyı koydunuz. Sözde değil özde esnaf dostusunuz. Esnaf dostu olduğunuzu bugün ilk ziyareti yaparak ortaya koydunuz. İyi ki varsınız" dedi. - ANTALYA

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Hakan Tütüncü, Antalya, Esnaf, Kepez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Tütüncü: '95 bin esnafımıza hizmete devam' - Son Dakika


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