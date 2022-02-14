Başkan Uysal: "Eski Meltem çarşıyı yeniden yakalamayı istiyoruz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit UysalMeltem Çarşı'da yakın bir zamanda başlayacak çalışmalara ilişkin "Eski çarşıyı yeniden yakalamayı istiyoruz" dedi.

Başkan Uysal, EKİPDER ve Antalya Dostlar Platformu'nun birlikte düzenlendiği "İşimiz Gücümüz; Şehrimiz - Yerel Gündem" söyleşilerinin konuğu oldu. Başkan Uysal'ın Antalya iş dünyası ve kent gönüllüleriyle bir otelde gerçekleşen buluşmada gündem tarımdan turizme Antalya ve Türkiye ekonomisi oldu. Başkan Uysal, Muratpaşa'da sivil toplum kuruluşlarının çalışma arkadaşı olarak gördüklerini söyledi. Uysal, "Sivil Toplum kuruluşlarının ortaya çıkma amacı, kamusal yarar. Aslında kendi tabanını çıkarlarını savunurken ülkeyi geliştirme gibi bir görevleri de var. Dolayısıyla bütün derneklerimi çalışma partneri olarak görüyoruz" diye konuştu.

Başkan Uysal, söyleşide Antalya ve Türkiye'de yaşanan son ekonomik gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu, Kırcami imar sorunu da dahil kent gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Uysal, bir soru üzerine Meltem Çarşı'da başlayacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan Uysal, "Bizi kontrolümüzde Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Odası belli bir süre için orayı yönetecek. Orada bir balıkçı ve manav karışımı hoş bir çarşı oluşturulmaya çalışılacak. Üniversite öğrencilerine yönelik nosyonlar devam edecek. Kütüphane ve çamaşırhane devam edecek. Bir taraftan eski çarşıyı yeniden yakalamayı istiyoruz" şeklinde konuştu.

Söyleşinin ardından etkinlik hep birlikte hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi. - ANTALYA