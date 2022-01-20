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Başkan Yılmaz, iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Yılmaz, iş insanlarıyla bir araya geldi

20.01.2022 18:11
Başkan Yılmaz, iş insanlarıyla bir araya geldi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'in ve Türkiye'nin geleceği için ana konteyner limanının gerekli olduğunu belirterek, bu konuda yapılacak çalışmaya katılmaya ve irade ortaya koymaya hazır olduklarını söyledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'in ve Türkiye'nin geleceği için ana konteyner limanının gerekli olduğunu belirterek, bu konuda yapılacak çalışmaya katılmaya ve irade ortaya koymaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Yılmaz, Mersin'deki iş insanlarıyla bir araya geldi. 4 merkez ilçe belediye başkanının katıldığı ve kentin ekonomik potansiyeli, lojistik gücü, istihdam ve yatırım imkanlarının konuşulduğu toplantıda projelerini ve çalışmalarını anlatan Yılmaz, çözüm önerilerini sundu.

Türkiye'nin güvenli geleceği üzerinde uzlaşmanın ve ilerlemenin önemine dikkat çeken Yılmaz, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak düşünelim. Çocuklarımızın daha güçlü bir ülkede yaşaması için bir araya gelip ortak güçlü geleceğimize doğru hareket etmemiz gerekir" dedi.

"Dinamikleri sürekli anlayıp, algılayıp, güncelleyip buna uygun projeler yapmak bizim için önemli" diyen Yılmaz; "5 yıl önce hepimiz aynı fikirde, aynı şeyi yapmayı düşünmüş olsak bile yapacağımız tüm işleri, tüm projeleri, kişisel ve ticari olarak pozisyonlarımızı yeni dinamiklere göre oluşturmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

"Çevik belediyeyiz"

Soru ve cevap şeklinde devam eden toplanda çalışmalarını paylaşan Başkan Yılmaz, Türkiye'de ilk olarak 'çevik belediyecilik' anlayışını benimseyen belediye olduklarına dikkat çekti. Yılmaz; "Çevik bir ekibimiz var. Bunun sonuçlarını hızlı bir şekilde aldık. Birçok proje, ulusal ve uluslararası etkinlikler yaptık. 17 günlük tam kapanma sürecinde 'Gönül Bağı' projemizi hayata geçirdik. Vatandaşımızın ne derdi ve sıkıntısı var ise '444 41 33' numaralı telefondan bize ulaşmalarını istedik. Farklı birimlerde çalışan personelimiz bu projede yer aldı. 60 bin çağrıya cevap verdik" ifadelerini kullandı.

"Ana konteyner limanı için irademizi ortaya koymaya hazırız"

Dijital dünyada lojistiğin son derece önemli olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Lojistik sektöründe faaliyet gösteren arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde Mersin'in lojistik merkezi olmasının, dünyayı algılamanın, doğru şekilde, doğru pozisyon almanın önemine, kentimizin daha da güçlenmesine ve büyümesine dikkat çekmiştik. Kent olarak, siyaset üstü bir bakışla ortak stratejiler belirlersek, ilerlemememiz ve gelişmememiz için hiçbir sebep yok" dedi.

Mersin'de ana konteyner limanı ile ilgili olarak 2019 yılının aralık ayında bu projenin yatırım planı içerisinde görülmediğini dile getirdiklerini de hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti; "Kentimizin problemlerini hep beraber çözeceksek, geleceğimizi planlayacaksak ve buna uygun adımlar atacaksak hep beraber bir doğru üzerinde birleşip ona göre hareket etmemiz gerekir. Mersin'in ve Türkiye'nin geleceği için ana konteyner limanı gereklidir. Bu konuda yapılacak çalışmaya katılmaya ve irademizi ortaya koymaya hazırız." - MERSİN

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Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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