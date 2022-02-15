Üye Girişi
Başkandan esnafa KDV denetimi - Son Dakika

Başkandan esnafa KDV denetimi

15.02.2022 12:27

Başkandan esnafa KDV denetimi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen temel gıda ürünlerindeki yüzde 7'lik KDV indirimi denetimine katıldı.

Başkandan esnafa KDV denetimi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen temel gıda ürünlerindeki yüzde 7'lik KDV indirimi denetimine katıldı.

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen temel gıda ürünlerindeki yüzde 7'lik KDV indirimi denetimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulanacağını açıklamasının ardından, Sivas genelindeki marketlerde fiyatlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Haksız fiyat artışı ve yüzde 7'lik yansımalara uymayanlara karşı sahada denetimlerini başlatan ekipler, marketlere girerek raflardaki gıda ürünlerinde KDV indirimi denetimi yaptı. Ekipler, raflardaki fiyat etiketleri ile satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol ederek indirimin uygulanıp uygulanmadığına baktı.

"Bu zor süreci de devlet millet kaynaşmasıyla birlikte atlatacağız"

Başkan Bilgin, Sivas'ta denetim yaptığı esnafların KDV indirimini aynı anda uyguladıklarını belirterek, "Bugün Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile birlikte market denetimlerindeyiz. Denetimimizin konusu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle temel gıda malzemelerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi neticesinde bu düşüşün fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını zabıta ekiplerimiz sahada kontrol ediyorlar. Bu denetimlere bizde katıldık. Bu gün denetim yaptığımız marketlerde esnafımıza teşekkür ediyoruz. Kararname kapsımın da ki KDV düşüşünü uygulamışlar. Enflasyonla mücadele noktasında halkımızı artan fiyatlara karşı ezdirmeme noktasında hükümetimiz birçok tedbiri hızlıca uygulamaya koyuyor. Bunlardan bir tanesi de KDV indirimi oldu. Önümüzde ki süreçte inşallah hükümetimizin bu desteği devam edecek. Biz bu noktada hükümetimizin hayat pahalığıyla mücadelede yüzde 7'lük bir fedakarlık yaparak topladığı vergilerden, hayata geçirdiği KDV indirimini aynı anda uygulayan Sivas esnafına da teşekkür ediyoruz. İlk pandemi başladığında birlikte başaracağız diye bir sloganımız vardı. Bu zor süreci de devlet millet kaynaşmasıyla birlikte atlatacağız. Bu noktada hükümetimizin tedbirlerini peyder pey uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Başkandan esnafa KDV denetimi
Başkandan esnafa KDV denetimi
Başkandan esnafa KDV denetimi
Başkandan esnafa KDV denetimi
Başkandan esnafa KDV denetimi
Başkandan esnafa KDV denetimi
Başkandan esnafa KDV denetimi
Başkandan esnafa KDV denetimi
Başkandan esnafa KDV denetimi
Başkandan esnafa KDV denetimi

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Hilmi Bilgin, Zabıta, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkandan esnafa KDV denetimi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:28 3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar
12:13 Bahçeli 6 partinin toplandığı 'yuvarlak masa'yı hedef aldı: Biz Cumhur İttifakı'yız, masamız yuvarlak değil karedir
12:05 Baba oğula tek göz yetiyor! Hiç görmeyen hafız oğlunu tek gözüyle camiye götürüyor
12:06 KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler
11:57 Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü?
11:46 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız neden gözyaşlarına hakim olamadı?
11:43 Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 12:41:58. #1.12#
SON DAKİKA: Başkandan esnafa KDV denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement