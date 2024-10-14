Batarya Enerji Depolamada Yeni Fırsatlar - Son Dakika
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Ekonomi

Batarya Enerji Depolamada Yeni Fırsatlar

EY-Parthenon, BESS'in ticari uygulanabilirliğini ve yatırım fırsatlarını analiz eden bir rapor yayınladı.

14.10.2024 15:52
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EY (Ernst & Young) çatısı altında yer alan EY-Parthenon (EYP), Batarya Enerji Depolama Sistemleri'nin (BESS) geleceğine ilişkin rapor yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EYP strateji danışmanlığı ekibinin hazırladığı rapor, Batarya Enerji Depolama Sistemleri'nin ticari uygulanabilirliğini ve mevcut piyasa koşullarında gelir potansiyeli sunan temel iş modellerini ele alıyor.

Rapor, aynı zamanda bu sistemlerin yatırımlarının ticari yönünü belirlemek için büyümeyi sağlayan itici güçlerini, teknoloji eğilimlerini, pazar düzenlemelerini, mevcut iş modellerini ve yatırım yaparken gelecek vaat eden bölgeleri analizlerle ortaya koyuyor.

Söz konusu rapor, "Batarya Enerji Depolama Sistemleri'ne tekil varlık olarak yatırım yapmanın zamanı geldi mi?" ve "Gelişen piyasa mekanizmaları, Batarya Enerji Depolama Sistemleri operatörleri ve yatırımcılar için daha karlı ticari sonuçları nasıl mümkün kılıyor?" soruları ışığında BESS'in, kilit pazarlardaki ticari uygulanabilirliğini iyileştiren ve yatırımcılar için olumlu bir fırsat yaratan stratejik kaldıraçları açıklıyor.

Türkiye'de yenilenebilir enerji kapasitesinin artması büyümeyi hızlandırıyor

Türkiye Ulusal Enerji Planı'na göre, 2030'a kadar kurulu gücün yüzde 61'inden fazlası 91 gigavat kapasiteyle yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşacak.

Aynı zamanda 2035'e kadar kurulu BESS kapasitesi de 15 gigavata ulaşacak. Kurulu güçte hidro-elektrik haricindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 90'ından fazlasını oluşturması beklenen rüzgar ve güneş enerjisi, BESS endüstrisine talebi olumlu yönde etkileyecek.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı ve Sektörler Lideri Ateş Konca, şunları kaydetti:

"EY Parthenon analizi BESS'in karlılığa ulaşması için küresel pazarlarda ölçeklenebilirliğine ve belirli stratejik kaldıraçların uygulanması gerektiğine dikkati çekiyor. Bunlar arasında gelir kesinliğinin artırılması, daha iyi bir konum stratejisi, etkili düzenleyici mekanizmalar, ölçeklendirme bağlantıları, tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve yeni rakip teknolojilerin izlenmesi yer alıyor. Bu kaldıraçlar, BESS'in çeşitli pazarlardaki tam potansiyelini gerçekleştirmesi için önem taşıyor. Çünkü BESS'i sürdürülebilir enerji geleceğine giden yolda uygulanabilir bir ticari çözüm haline getirmek için dahil olan tüm paydaşların katılım göstermesi, yatırım ve iş birliği yapması gerekiyor. Tüm bunlarla birlikte BESS'in bağımsız bir varlık olarak geleceği her zamankinden daha umut verici görünüyor."

EY-Parthenon Türkiye Şirket Ortağı Cem Çamlı da, "BESS, her geçen gün yeşil enerji dönüşümünde kilit bir rol oynuyor ve ana kolaylaştırıcı araçlar arasında yer almaya hazırlanıyor. Sektörde yer alan birçok oyuncu, stratejik satın almalar ve ortaklıklarla sistem sağlayıcılarından operatörlerine ve entegratörlerine kadar değer zinciri boyunca BESS pazarına yatırım yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batarya Enerji Depolamada Yeni Fırsatlar - Son Dakika

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