Battalgazi ilçesindeki sulama suyu projeleri masaya yatırıldı - Son Dakika
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Battalgazi ilçesindeki sulama suyu projeleri masaya yatırıldı

11.06.2022 14:09
Battalgazi ilçesindeki sulama suyu projeleri masaya yatırıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı muhtarlar, Elazığ'da bulunan Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek gölet ve barajlarla ilgili istişarelerde bulundular.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı muhtarlar, Elazığ'da bulunan Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek gölet ve barajlarla ilgili istişarelerde bulundular.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sulama suyu problemine çözüm üretecek olan projeler hakkında bilgi almak için Elazığ Bölge Müdürü Mahmut Dündar'ı makamında ziyaret eden mahalle muhtarları burada son durum hakkında da bilgiler aldı.

Ziyarette yapımı tamamlanan Yaygın Göleti ve sulaması, İnşaat ihale süreci devam eden Yenice Göleti, planlama ve proje çalışmaları devam eden Beypınar Göleti, su ölçümü ve ön inceleme aşaması çalışmaları devam eden Şilan Barajı, işletmedeki sulamalarımızda su kullanımı, suyun tasarruflu kullanımı, sulama sayaçları, su planlaması konuları görüşüldü.

Toplantıda muhtarlar adına konuşan Battalgazi Bölgesi Sulama Suları Projelerinin koordinatörlüğünü yapan Mehmet Nuri Alan, bölgede yaşanan sulama suyu sorunun çözümü için uzun süredir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bölgemizin sorun ve sıkıntılarını Milletvekillerimizle ve bölge müdürlüğüyle paylaştık. Bizim amacımız gayretimiz Beypınar projesinin biran önce faaliyet geçmesidir. Beypınar'ın baraj olarak değil de gölet olarak faaliyete geçmesini istiyoruz" dedi.

Bu şekilde çiftçinin bahçelerinin su ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Alan, "Beypınar ile ilgili sizden konunun netlik kazanmasını talep ediyoruz. Beypınar'ı ile ilgili sizin desteğiniz ve katkınızınız olacağını düşünüyoruz ve biran önce faaliyete geçmesini talep ediyoruz. Ayrıca Şilan bölgesiyle alakalı da bir talebimiz var. Sayın Bakanımız bize müjdeyi verdiler, burayla alakalı da biran önce konunun netlik kazanmasını istiyoruz. Bu uzun soluklu bir çalışma, gölet değil baraj çalışması olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu. Toplantıya katılan muhtarlarda tek tek söz alarak çiftçilerin sorun ve taleplerini Bölge Müdürü Mahmut Dündar'a anlattılar. Bölge Müdürü Dündar ise Malatya'daki sulama çalışmaları ile ilgili bilgilere vererek "Malatya ile alakalı projelerimizi gerçekleştirme noktasında çok büyük gayret içerisinde hareket ediyoruz. Malatya'da şu ana kadar yaklaşık 900 bin hektar arazide yaptığımız çalışmalar özelikle tarımsal gelirin artmasında ciddi katma değer oluşturuyor. Bu size ve yaşamınıza yansıyor. Bölgeye ve İlimize sonra ülkemize yansıyor. Çok verimli bir şekilde kullanılması bizi mutlu ediyor. Bizde projelerimizi hayat geçirmek için gayret gösteriyoruz. Muhtarlarımız gölet ve baraj talebinde buluyorlar, geçmişte Yaygın bölgemiz vardı burada su sorununa çözüm bulundu. Gölet yapmak için gayret göstereceğiz, projeye uygun çalışmamız gerekiyor" dedi. - MALATYA

Battalgazi ilçesindeki sulama suyu projeleri masaya yatırıldı
Battalgazi ilçesindeki sulama suyu projeleri masaya yatırıldı
Battalgazi ilçesindeki sulama suyu projeleri masaya yatırıldı
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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Malatya, Elazığ, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Battalgazi ilçesindeki sulama suyu projeleri masaya yatırıldı - Son Dakika

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