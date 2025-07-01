Baykar, Piaggio Aerospace\'i Satın Aldı

BAYKAR'ın 140 yıllık İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alma süreci tamamlandı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Baykar'ın İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alma sürecinin tamamlandığını duyurdu. Bayraktar, "İtalya'nın 140 yıllık havacılık devi Piaggio?Aerospace'in Baykar'a devrini başarıyla tamamladık. Gururluyuz. Bu stratejik adımla Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliğini güçlendirerek Piaggio Aerospace'in köklü mirasını geleceğe taşıyacağız. Ülkelerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
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