Bayraktar TB2 SİHA Kuveyt semalarında uçacak

Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar TB2 SİHA ihracatına yönelik sözleşme imzalandı.

Baykar Teknoloji tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA bir ülkeye daha ihraç edilecek. Temmuz 2019'dan beri devam eden süreçte ABD, Avrupa ve Çin'den önemli firmaların yer aldığı rekabetin kazananı Türk firması Baykar oldu. Uluslararası alanda kendini kanıtlayan Bayraktar TB2 için Kuveyt Savunma Bakanlığı ile 370 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı. Böylece Bayraktar TB2 için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.

En çok ihracat yapan firma

Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2021 verilerine göre Baykar, savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Geçtiğimiz yıl imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat yapan firması olan Baykar'ın 2022 cirosu ise 1.4 milyar dolara ulaştı.

Kendi rekorunu kırmıştı

Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019'da Kuveyt'te gerçekleştirilen demo uçuşunda büyük bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ile kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçan Bayraktar TB2 SİHA, Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı. - KUVEYT