Bayram alışveriş trendleri açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayram alışveriş trendleri açıklandı

09.07.2022 12:48
Bayram alışveriş trendleri açıklandı

ticaret sitesi Hepsiburada, platformu üzerinden satış verilerine bakarak, bayram öncesi tüketici satın alma alışkanlıklarını inceledi.

E-ticaret sitesi Hepsiburada, platformu üzerinden satış verilerine bakarak, bayram öncesi tüketici satın alma alışkanlıklarını inceledi. Verilere göre en çok temel tüketim, gıda, sağlık-güzellik, züccaciye, anne-bebek ve kitap kategorisinden alışveriş yapıldı.

E-Ticaret Sitesi Hepsiburada Kurban Bayramı öncesi platformu üzerinden yapılan alışverişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı. Verilere göre, 2022'nin Kurban Bayramı öncesine denk gelen 1-8 Temmuz tarihleri arasında, en çok temel tüketim - gıda, sağlık-güzellik, anne-bebek ve kitap kategorisinden alışveriş yapıldı. En çok alışveriş yapan şehirler ise; İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Antalya oldu.

Türkiye bu bayram seyahat ediyor

E-ticaret sitesinin seyahat verilerine bakıldığında en çok satın alınan ürünler arasında seyahat - tur hediye çekleri bulunuyor. En çok tercih edilen şehirler arasında ise; Dalaman, Bodrum ve Antalya bulunuyor. Uzun tatili fırsat bilen tüketiciler, tatil bavullarına güneş ürünlerini de ekledi. Güneş kremleri ve güneş havluları bu dönem en çok satılan ürünler arasında yerini aldı.

Bebek bakımı ön planda

Tatilde kendine zaman ayırmak isteyen anneler, bebeklerinin bakımını da aksatmıyor. Anne-bebek kategorisinde oyuncak ve bebek mamalarının yanı sıra bebek bakım ürünlerine de ilgi çok olduğu belirtildi. Bebek beslenme ve banyo gereçleri tatil valizlerinde yerini aldı.

Çocuklar da tatile hazır

Kitap kategorisinin en çok satın alınan kitapları; çocuk kitapları olurken; çocuklar, tatilde hem eğlenip hem öğreneceği, okul öncesi eğitici ve öğretici kitaplar, dikkat zeka geliştirme kitapları, bilim, teknik ve boyama kitaplarına ilgi gösterdi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Rus turistlerden organize hırsızlık! Arkadaşları tezgahtarı oyaladı, o ne var ne yok çaldı Rus turistlerden organize hırsızlık! Arkadaşları tezgahtarı oyaladı, o ne var ne yok çaldı SULTANGAZİ'DE YAKALADIKLARI HIRSIZI AĞACA BAĞLADILAR SULTANGAZİ'DE YAKALADIKLARI HIRSIZI AĞACA BAĞLADILAR
Kaynak: İHA

Hepsiburada, alışveriş, Bebek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayram alışveriş trendleri açıklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 İslam düşmanı Geert Wilders'dan Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşım: Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın
12:08 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:45 Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı
11:40 Savcı Sayan, akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığına tepki gösterdi: Devlet bunun hesabını sormalı
11:38 Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi
11:34 Sahibinden kaçan koç hastane bahçesini karıştırdı!
11:33 Semti birbirine katan taciz iddiaları! Biri yolda gördüğü kadının fotoğrafını çekti, diğeri komşusunun çocuğunu istismar etti
11:31 Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler
11:29 Milyonların merakla beklediği EYT'de takvim belli oldu! 2023'den itibaren kademeli emeklilik geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 12:54:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bayram alışveriş trendleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement