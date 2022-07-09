Bayram alışveriş trendleri açıklandı

E-ticaret sitesi Hepsiburada, platformu üzerinden satış verilerine bakarak, bayram öncesi tüketici satın alma alışkanlıklarını inceledi. Verilere göre en çok temel tüketim, gıda, sağlık-güzellik, züccaciye, anne-bebek ve kitap kategorisinden alışveriş yapıldı.

E-Ticaret Sitesi Hepsiburada Kurban Bayramı öncesi platformu üzerinden yapılan alışverişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı. Verilere göre, 2022'nin Kurban Bayramı öncesine denk gelen 1-8 Temmuz tarihleri arasında, en çok temel tüketim - gıda, sağlık-güzellik, anne-bebek ve kitap kategorisinden alışveriş yapıldı. En çok alışveriş yapan şehirler ise; İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Antalya oldu.

Türkiye bu bayram seyahat ediyor

E-ticaret sitesinin seyahat verilerine bakıldığında en çok satın alınan ürünler arasında seyahat - tur hediye çekleri bulunuyor. En çok tercih edilen şehirler arasında ise; Dalaman, Bodrum ve Antalya bulunuyor. Uzun tatili fırsat bilen tüketiciler, tatil bavullarına güneş ürünlerini de ekledi. Güneş kremleri ve güneş havluları bu dönem en çok satılan ürünler arasında yerini aldı.

Bebek bakımı ön planda

Tatilde kendine zaman ayırmak isteyen anneler, bebeklerinin bakımını da aksatmıyor. Anne-bebek kategorisinde oyuncak ve bebek mamalarının yanı sıra bebek bakım ürünlerine de ilgi çok olduğu belirtildi. Bebek beslenme ve banyo gereçleri tatil valizlerinde yerini aldı.

Çocuklar da tatile hazır

Kitap kategorisinin en çok satın alınan kitapları; çocuk kitapları olurken; çocuklar, tatilde hem eğlenip hem öğreneceği, okul öncesi eğitici ve öğretici kitaplar, dikkat zeka geliştirme kitapları, bilim, teknik ve boyama kitaplarına ilgi gösterdi. - İSTANBUL