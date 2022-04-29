Bayram baklavaları hazır - Son Dakika

Ramazan Bayramı öncesi çeşit çeşit baklavalar tezgahları süslemeye başladı. Baklava ustaları bayramda yoğun talebe yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Cevizli baklava 200 liradan, fıstıklı baklava ise 250 lira civarında satılıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala baklavacılarda yoğun mesai başladı. Ramazan Bayramı'nda en çok tercih edilen tatlılardan olan baklavaya yoğun talep oluyor. Baklava ustaları bayram öncesi yoğun talebi karşılayabilmek için normal günden çok daha fazla mesai harcıyor. Bu sene maliyet artışlarından dolayı baklavalarda yaklaşık yüzde 40 artış var.

Ramazan Bayramı öncesi siparişlere yetişmeye çalıştıklarını söyleyen baklava ustası Nadir Güllü, kalitesiz malzeme kullanılan ucuz tatlılara karşı da uyardı.

Bayram öncesi baklava ustalarının fazla mesai yaptıklarını aktaran Güllü, "Kargo ile Türkiye'nin her bölgesine ve yurt dışına siparişler gönderiyoruz. Malzemelerimiz kendi yöresinden, doğal bölgelerden geliyor. Sadece malzeme kalitesi de yetmez, baklavanın ustası işinin ehli olmalı. Bir tepsi baklavanın yapımı 3-4 saat sürüyor. Bayramda baklava üretimini yüzde 50 oranında artırdık" dedi.

"Cevizli baklava 200 liradan, fıstıklı baklava ise 250 lira civarından satılıyor"

Ucuz baklavalara talep gösterilmemesi gerektiğini de belirten Güllü, "Vatandaşlarımız tatlıya değil, baklavaya para verecekler. Ürün hem kaliteli hem ucuz olmaz. Ucuz baklavalara rağbet edilmesin. Baklavanın kokusunda kullanılan malzemelerin kokusu gelmeli. Hammaddenin pahalı olmasından dolayı hilelere başvuran üreticiler var. Vatandaşlar 3 dilim yiyeceğine 2 dilim tüketsin ama kalitelisini yesin. Vatandaşlar araştırıp güvenli yerlerden alışverişlerini yapsınlar. Cevizli baklava 200 liradan, fıstıklı baklava ise 250 lira civarından satılıyor. Baklavada kullanılan ürünlerin maliyeti geçen seneye göre yaklaşık yüzde 40 oranında arttı" diye konuştu. - İSTANBUL