Bayram Öncesi Hijyen Uyarısı

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşları hijyenik olmayan ortamlarda üretilen ürünlere karşı uyardı. Bayram alışverişlerinin hız kazandığı bu dönemde, merdiven altı şeker, tatlı ve unlu mamullerin satın alınmaması gerektiğini vurgulayan Berk, halkı korsan satıcılara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Ramazan ayının veda hüznü ile bayram coşkusunun bir arada yaşandığını ifade eden Berk, "11 ayın sultanı mübarek Ramazan'a veda ederken, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bakkaldan kasaba, şekerciden tatlıcıya, ayakkabıcıdan konfeksiyoncuya, berberden kuaföre kadar tüm esnaf ve sanatkarlarımız, bayram için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor" dedi.

"Korsan satıcılara prim vermeyelim"

Bayram öncesi fırsatçıların arttığına dikkat çeken Berk, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: "Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, haksız kazanç peşinde koşanların iştahı kabarıyor. Halkımız ve esnafımız, sahte para, hırsızlık, dolandırıcılık ve yankesicilik gibi olaylara karşı uyanık olmalı. Ucuz diye merdiven altı üretilen ürünlere yönelenler, hem korsan satıcılara destek oluyor hem de esnafımızı mağdur ediyor. Sağlıklı olmayan koşullarda, etiketsiz satılan bayram şekeri, çikolata, tatlı ve unlu mamullerden uzak durmalıyız. Korsan satıcılara karşı dikkatli olalım."

"Esnafımız kaliteyi sunar"

Geçtiğimiz yıla göre tatlı fiyatlarında yüzde 100'e yakın artış yaşandığını ve bu durumun iş hacmini etkilediğini belirten Berk, kaliteli ürünün önemine işaret ederek, "İyi bir tatlıyı anlamak için tazeliğine ve kullanılan malzemenin kalitesine, örneğin fıstığın rengine dikkat edilmeli. Ucuz diye alınan ürünler genellikle aynı gün ya da ertesi gün çöpe gidiyor. Tanınmış, bildiğimiz esnaftan alışveriş yapalım. Esnafımız, kendi yemediği bir ürünü müşterisine asla satmaz. Alışveriş yapacağımız yeri özenle seçmeliyiz; bakkalımız, manavımız, kasabımız, kuruyemişçimiz her zaman en taze ve kaliteli ürünleri sunar." diye konuştu. - İZMİR