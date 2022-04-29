Bayram öncesi şeker ve çikolata satışları durgun - Son Dakika
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Bayram öncesi şeker ve çikolata satışları durgun

29.04.2022 12:10
Bayram öncesi şeker ve çikolata satışları durgun

Eskişehir'de Ramazan Bayramı öncesi şeker ve çikolata satışları esnafı pek de mutlu etmedi.

Eskişehir'de Ramazan Bayramı öncesi şeker ve çikolata satışları esnafı pek de mutlu etmedi.

Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi, çocukların gözdesi olan şeker ve çikolata satışlarında beklenen yükseliş gerçekleşmedi. Ramazan Bayramı öncesinde çarşıda yoğunluk yaşanmasına rağmen şeker ve çikolata satışı yapan işletmeler boş kaldı. Bu bayram beklentilerinin yüksek olduğunu belirten esnaf, satışlardan memnun olmadıklarını dile getirdi.

"Şeker satışlarımız çok düşük"

Eskişehir Taşbaşı Bölgesi'nde esnaflık yapan Akın Günay, kalabalıktan umduklarını bulamadıklarını söyleyerek, "Şu anda şeker satışlarımız çok düşük. İnsanlar bu sene şeker ve çikolataya fazla bütçe ayıramadı. Geçen sene pandemiden dolayı insanlar hiç alışveriş yapmamıştı. Tabi ona göre bu sene yine biraz artış var, ama yine de beklentinin çok altındayız. Fiyatlarımız geçen seneye göre arttı tabi mecburen ama yine de mümkün olduğunca alt seviyelerde tutmaya çalışıyoruz. Çikolatalı ürünlere göre şekerlere olan ilgi daha yüksek, şeker ürünlerinin fiyatı da daha uygun. Bu güne kadar olan satışlar bizi memnun etmedi, ama daha birkaç gün var, o günlerden umutlu bekleyişimiz sürüyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Bayram öncesi şeker ve çikolata satışları durgun
Bayram öncesi şeker ve çikolata satışları durgun
Bayram öncesi şeker ve çikolata satışları durgun
Bayram öncesi şeker ve çikolata satışları durgun
Bayram öncesi şeker ve çikolata satışları durgun
Bayram öncesi şeker ve çikolata satışları durgun

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Ramazan Bayramı, Eskişehir, Bayram, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayram öncesi şeker ve çikolata satışları durgun - Son Dakika


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