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Bazı ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, Niğde, Kayseri ve Kahramanmaraş'tan da yapılabilecek - Son Dakika

Bazı ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, Niğde, Kayseri ve Kahramanmaraş'tan da yapılabilecek

22.01.2022 09:47
Bazı ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, Niğde, Kayseri ve Kahramanmaraş'tan da yapılabilecek

Tekstil, giyim ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri, Niğde ve Kahramanmaraş gümrük müdürlükleri ile Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.

Tekstil, giyim ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri, Niğde ve Kahramanmaraş gümrük müdürlükleri ile Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığının, Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik içeren iki tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tekstil, giyim ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri, Niğde ve Kahramanmaraş gümrük müdürlükleri ile Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.

Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan ve ilgili tarife pozisyonlarında yer alan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı yerlere de Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü ve Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü eklendi.

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Kahramanmaraş, Kayseri, Gazete, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bazı ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, Niğde, Kayseri ve Kahramanmaraş'tan da yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bazı ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, Niğde, Kayseri ve Kahramanmaraş'tan da yapılabilecek - Son Dakika
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