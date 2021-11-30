Üye Girişi
BDDK bankalara uyarılarda bulundu: Krediler kripto paraya gitmesin - Son Dakika

BDDK bankalara uyarılarda bulundu: Krediler kripto paraya gitmesin

30.11.2021 20:09

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankalara gönderdiği yazıda; çekilen kredilerin kripto paralara gitmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne kredilerde kripto para uyarısı gitti.

BDDK tarafından iletilen yazıda, bireysel ve tüzel müşterilere verilen kredili mevduat hesabı dahil tüm kredilerin, kripto varlıklara veya kayıtlı bankacılık ve sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanımının engellenmesi için azami hassasiyetin gösterilmesinin gerekli görüldüğü belirtildi.

BDDK DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Kurum daha önce, kredilerin müşterilerce cari veya yakın dönemli ihtiyaçları ya da kredinin amacına matuf faaliyetler haricindeki işlemlerde kullanmamasına yönelik bankalar tarafından gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması uyarısında bulunmuştu. Söz konusu işlemler ise "döviz ve altın alım işlemleri", "vadeli mevduat, repo, hisse senedi gibi finansal getiri sağlamaya dönük yatırımlar", "bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar nezdindeki vadesi gelmemiş diğer kredi risklerinin kapatılması", "makul seviyelerin üzerinde nakit çekimi talebi", "somut ve desteğin amacına uygun makul bir gerekçe olmaksızın başka bir bankaya ve aracı kuruma veya geçerli belgeler üzerinden tespit edilmiş ve mevzuata uygun ithalatların ödemesi haricinde yurt dışına transfer yapılması" olarak sıralanmıştı.

KRİPTO PARA SİSTEMİN DIŞINA ÇIKARILAN PARA OLARAK TANIMLANDI

Son uyarı yazısı ile bu işlemlere kripto varlıklar ile kayıtlı bankacılık ve sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik faaliyetler eklenmiş oldu.

BDDK bankalara uyarılarda bulundu: Krediler kripto paraya gitmesin

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BDDK bankalara uyarılarda bulundu: Krediler kripto paraya gitmesin - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

14 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazası hakkında açıklama: Dış etken söz konusu değil 20:01 14 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazası hakkında açıklama: Dış etken söz konusu değil Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim 17:39 Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim F-35 uçağı havalanamadan denize düştü 15:19 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! 10:37 Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!

Son Dakika Haberleri
20:09 BDDK bankalara uyarılarda bulundu: Krediler kripto paraya gitmesin
20:01 Son Dakika: Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına ilk tepki: Siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim
20:01 14 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazası hakkında açıklama: Dış etken söz konusu değil
19:46 Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci doğum yaptı!
19:34 Son dakika! Meteoroloji'den yeni uyarı: Fırtına yurdu terk ediyor, doğu bölgelerde kar yağışı görülecek
19:24 Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye Mansur Yavaş çıkışı: Bahçeli ve yanındakiler ülkücü değil
19:22 Putin, gelecek seçimlerde aday olup olmayacağı sorusunu cevapladı: Henüz karar vermedim
19:02 Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti davasında karar çıktı! Sanığa 2 kez müebbet ile 21 yıl 6 ay hapis
18:49 Babasının öldüresiye dövdüğü 2 aylık bebeğin yaşadığı ev görüntülendi
18:33 AK Parti'den Bülent Arınç'a adaylık cevabı: Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'nın adayıdır
Son Dakika: Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına ilk tepki: Siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim Son Dakika: Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına ilk tepki: Siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim         
20:02
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı         
16:17
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 20:16:29. #1.11#
SON DAKİKA: BDDK bankalara uyarılarda bulundu: Krediler kripto paraya gitmesin - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement