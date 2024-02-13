BESOB Başkanı ve üyeleri GESOB\'u ziyaret etti

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ve birlik üyeleri, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (GESOB) ziyaret etti.
Bilgit ve beraberindekiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla GESOB Başkanı İsmet Özcan ve yönetim kuruluna ziyarette bulundu.
Bilgit, ziyaretteki konuşmasında, deprem sonrasında dayanışmayı sürdürmek istediklerini söyledi.
Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Bilgit, "Depremden sonra bölgede yaşayan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için elimizden geleni ilk andan itibaren yapıyoruz. Geçen yıl şubat ayında yaşanan deprem bizlere çok büyük ders vermiştir. Birinci önceliğimizin güvenli yapılar inşa etmek olduğunun artık idrakine varmışızdır diye düşünüyoruz." dedi.
Özcan ise depremin yaşandığı dönemde BESOB'un desteklerini yakından hissettiklerini belirterek, teşekkür etti.
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