BESOB Başkanı ve üyeleri GESOB'u ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BESOB Başkanı ve üyeleri GESOB'u ziyaret etti

BESOB Başkanı ve üyeleri GESOB\'u ziyaret etti

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ve birlik üyeleri, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (GESOB) ziyaret etti. Bilgit ve beraberindekiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla GESOB Başkanı İsmet Özcan ve yönetim kuruluna ziyarette bulundu. Bilgit, deprem sonrasında dayanışmayı sürdürmek istediklerini belirterek, deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Özcan ise BESOB'un deprem dönemindeki desteklerini yakından hissettiklerini ifade ederek teşekkür etti.

13.02.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ve birlik üyeleri, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (GESOB) ziyaret etti.

Bilgit ve beraberindekiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla GESOB Başkanı İsmet Özcan ve yönetim kuruluna ziyarette bulundu.

Bilgit, ziyaretteki konuşmasında, deprem sonrasında dayanışmayı sürdürmek istediklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Bilgit, "Depremden sonra bölgede yaşayan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için elimizden geleni ilk andan itibaren yapıyoruz. Geçen yıl şubat ayında yaşanan deprem bizlere çok büyük ders vermiştir. Birinci önceliğimizin güvenli yapılar inşa etmek olduğunun artık idrakine varmışızdır diye düşünüyoruz." dedi.

Özcan ise depremin yaşandığı dönemde BESOB'un desteklerini yakından hissettiklerini belirterek, teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kahramanmaraş, Gaziantep, Deprem, Bursa, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BESOB Başkanı ve üyeleri GESOB'u ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:06:03. #1.13#
SON DAKİKA: BESOB Başkanı ve üyeleri GESOB'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement