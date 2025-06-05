BEUC'dan Shein'a Şikayet

Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), online alışveriş sitesi Shein'ın uyguladığı yanıltıcı pazarlama teknikleri konusunda şikayette bulundu.

Avrupa ülkelerinden 45 tüketici derneğinin çatı kuruluşu olan BEUC'tan yapılan açıklamada, Brüksel merkezli BEUC ve üye derneklerin, aldatıcı teknikler ve karanlık modeller kullandığı gerekçesiyle Shein hakkında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB tüketici koruma otoritelerine resmi şikayette bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Shein'de, tüketicilerin duygularını manipüle eden, sürekli hatırlatmada bulunularak baskı yapan, sayfanın altına sürekli olarak yeni ürün ekleyen, geri sayım yapan, düşük sayıda stok kaldığını belirten çeşitli haksız ticari uygulamalar olduğu kaydedilerek, söz konusu uygulamaların tüketicileri başlangıçta planladıklarından daha fazlasını satın almaya yönelttiği ve hızlı moda sektörünün neden olduğu çevresel ve toplumsal sorunları artırdığı belirtildi.

Shein'in tüketicilere ciddi zarar verme riskini önlemek için müdahale edilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, firmanın AB yasalarına uyması için gerekli adımların atılması talep edildi.

Açıklamada, benzer haksız uygulamaları kullanan online alışveriş sitelerinin de araştırılması ve bunlara karşı önlem alınması istendi.

Öte yandan, AB şubat ayında Shein'den yasa dışı ürün satışlarına karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi talebinde bulunmuştu.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların birlik kurallarına uyması gerekiyor.

AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.