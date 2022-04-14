Beypazarı havuç lokumu coğrafi işaret aldı - Son Dakika
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Beypazarı havuç lokumu coğrafi işaret aldı

14.04.2022 16:29
Beypazarı havuç lokumu coğrafi işaret aldı

Ankara'nın tarihi ilçesi Beypazarı'nın havuç lokumu, Beypazarı Ticaret Odası'nın başvuruda bulunduğu Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret aldı.

Ankara'nın tarihi ilçesi Beypazarı'nın havuç lokumu, Beypazarı Ticaret Odası'nın başvuruda bulunduğu Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret aldı.

Havuç üretimi ile ünlü ilçenin Beypazarı kurusundan sonra coğrafi işaretli ikinci yöresel ürünü Beypazarı havuç lokumu oldu. Ürünün tanıtımı ve ayırt edici özellikleri, üretim metotları ve içerikleri hakkında detayları paylaşıldı.

Beypazarı havuç lokumu, haşlanarak püre haline getirilen havuçlarla üretilen meyveli bir lokumdur. Jel görüntüsü düşük, parlaklığı az, mat-turuncu renkte, pütürsüz yapıda, dışı Hindistan cevizi ile kaplı ve yaklaşık iki santimetrelik küp boyutundadır. Beypazarı ilçesi, tarih boyunca önemli bir havuç üretim merkezi olduğundan geçmişi eskiye dayanan havuç lokumunun ilçenin mutfak kültüründe önemli bir yeri bulunur. Bu sebeple Beypazarı havuç lokumunun coğrafi sınır ile ün bağı oluşmuştur. Üretimde geleneksel olarak coğrafi sınıfta yetişen ve hasat edilen havuçlar kullanılır. - ANKARA

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Beypazarı, Ticaret, Ankara, Havuç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beypazarı havuç lokumu coğrafi işaret aldı - Son Dakika


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