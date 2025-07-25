Beypazarı'nda Çörek Otu Hasadı Başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çörek otu hasadı başladı.

Beypazarı ilçesine bağlı Oymaağaç köyünde uzun süredir tarımsal üretim yapan Halil İbrahim Bozkurt, bu yıl ilk kez çörek otu yetiştirdiğini ve elde edilen ürünün kalitesinden oldukça memnun olduğunu belirtti. Çörek otunun iklime ve toprağa uyum sağladığını dile getiren Bozkurt, "Bu yıl deneme amaçlı ektiğimiz çörek otundan verimli sonuç aldık. Ürün hem sağlık açısından çok değerli hem de ekonomik olarak üreticiye katkı sağlıyor. Hasadımızı tamamladık, çok şükür bereketli geçti" dedi.

Bölgede alternatif tarım ürünlerine yönelmenin önemine dikkat çeken üretici, önümüzdeki yıl daha geniş arazilerde çörek otu ekmeyi planladıklarını ifade etti.

Oymaağaç köyünde yapılan bu başarılı üretim, hem çiftçiler hem de yerel tarım politikaları açısından olumlu bir örnek teşkil ediyor. - ANKARA