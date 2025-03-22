BHİD İftar Programı İş Dünyasını Bir Araya Getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

BHİD İftar Programı İş Dünyasını Bir Araya Getirdi

BHİD İftar Programı İş Dünyasını Bir Araya Getirdi

BHİD, geleneksel iftar programında iş dünyasını buluşturdu, iletişimin önemini vurguladı.

22.03.2025 13:15
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Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD), geleneksel iftar programı iş dünyasını ve iletişim profesyonellerini bir araya getirdi. Referans Holding'in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, halkla ilişkilerin yalnızca bir meslek değil, güven, iş birliği ve toplumun gelişimi için kritik bir köprü olduğu vurgulandı.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından gerçekleştirilen iftar programı, iş dünyasının ve iletişim profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Referans Holding'in ev sahipliğinde düzenlenen gecede, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı.

Programa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, İnşaat Müteahhitleri, Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurcan Özdemir, iş dünyasının önde gelen temsilcileri, BHİD Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, sektör profesyonelleri ve basın mensupları katıldı.

BHİD Başkanı Gülşah Cebelli Öncel yaptığı konuşmada, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve gönül bağlarını güçlendirme ayı olduğunu vurgulayarak, geceye ev sahipliği yapan Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu'na teşekkür etti. Konuşmasında halkla ilişkilerin yalnızca bir meslek değil, insanları bir araya getiren, anlayışı ve güveni pekiştiren bir köprü olduğunu belirten Öncel, BHİD'in 33 yıldır sektöre değer katan projeler ve etkinlikler düzenlediğini ifade etti.

Öncel, BHİD'in halkla ilişkiler alanında Türkiye genelinde adını duyurduğu en önemli organizasyonlarından biri olan HİÇ Ödülleri'ne de değindi. Bu ödüllerin, etkili ve toplumsal fayda sağlayan projeleri teşvik etmeye devam ettiğini belirterek, önceki dönem Başkanı Serdar Ömeroğulları'na organizasyona katkıları için teşekkür etti.

İftara ev sahipliği yapan ve BHİD Ailesi'ne yeni katılan Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu da Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin bir parçası olmaktan ve bu güçlü iletişim ağına katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakioğlu, şöyle konuştu;

"Biz, Referans Holding olarak, endüstriyel yemek sektöründe kaliteyi, güveni ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Ancak bu başarıyı sadece iyi yemek yaparak değil, güçlü bir iletişim stratejisi ile sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ne kadar iyi bir hizmet sunarsak sunalım, bunu doğru anlatamadığımız sürece değerimiz eksik kalır. İşte tam da bu noktada, halkla ilişkiler sektörünün profesyonelleri olan sizlerin yaptığı çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizim sektörümüzde iletişim çift yönlü bir süreçtir. Tüketicilerimizle şeffaf bir diyalog kurmak, onların güvenini kazanmak için kritik bir unsurdur. Tedarikçilerimizle ve iş ortaklarımızla kurduğumuz iletişim, güçlü bir iş ekosisteminin temelidir. Çalışanlarımızla aramızdaki açık ve sağlıklı iletişim, motivasyonu ve aidiyeti artırarak hizmet kalitesine doğrudan yansır. Bugün BHİD ailesine kurumsal olarak dahil olmamız ve yönetim ile kurumsal iletişim ekibimizden bireysel üyelerimizin de bu ağa katılması, bizim için yalnızca bir üyelik değil, değerli bir ortaklık anlamına geliyor. Çünkü biz inanıyoruz ki, iletişimde güç birliği yapmak, her sektör için başarının anahtarıdır. Önümüzdeki süreçte, bu değerli toplulukla daha fazla iş birliği yapmayı, ortak projelere imza atmayı ve hem Bursa'ya hem de sektörlerimize katkı sağlamayı umuyoruz. Hep birlikte çalışarak, markalarımızı daha güçlü kılabilir, toplum için daha büyük değerler üretebiliriz."

İftar programında ayrıca, BHİD ailesine yeni katılan üyeler için rozet takdim töreni gerçekleştirildi. Referans Holding, BHİD'in Kurumsal Üyesi olurken, kurumun üyelik sertifikası Genel Müdür Feray Uzunçayır'a takdim edildi. Derneğin yeni bireysel üyeleri ise şu isimlerden oluştu; Aslıhan Gönül (OTOKOÇ), Begüm Bakioğlu (Referans Holding), Buket Yamanlar (Rudolf Duraner), Bülent Sezgin (Mudanya Üniversitesi), Derya Pınar (Bursa Teknik Üniversitesi), Gizem Çepnili (Referans Holding), Sinem Karabulut (Bursa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası), Serhat Güneş (LÖSEV).

Yeni üyelerin derneğe güç katacağına inandığını belirten Başkan Öncel, BHİD'in mesleği daha ileri taşımak, güçlü projelere imza atmak ve sektörde öncü olmak için birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Program sonunda, BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gülşah Cebelli Öncel, derneğe emek veren tüm başkanlara, yönetim kurulu üyelerine ve bu anlamlı geceye destek veren Referans Holding'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BHİD İftar Programı İş Dünyasını Bir Araya Getirdi - Son Dakika

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