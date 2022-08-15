Osmaneli'de ilk defa toprakla buluşturulan tropikal ejder meyvesinde hasat sevinci yaşandı. Osmaneli Kaymakam Vekili Öznur Güler, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ile birlikte hasada katılarak, üretim yapan Kıbrıs Gazisi Celal Talih ve oğlu Ahmet Talih'ten ürün hakkında bilgi aldı. Güler, ilçede üretim çeşitliliğini arttıran çiftçileri tebrik etti. Üreticilerin başarısını kutlayan Güler, her zaman çiftçilerin yanlarında olduklarını vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Osmaneli'de ilk defa yetiştirilen tropikal ejder meyvesinin hasadı yapıldı - Son Dakika

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