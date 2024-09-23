Bilecik'te Araç Sayısı 86 Bin 53'e Ulaştı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 86 bin 53'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 684 adet artarak, 86 bin 53'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 39 bin 196 adeti otomobil, 14 bin 703'ü motosiklet, 13 bin 930 adeti kamyonet, 12 bin 354 adeti traktör, 3 bin 423 adeti kamyon, bin 73 adeti minibüs, 989 adeti otobüs, 385 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319'a ulaştı. - BİLECİK