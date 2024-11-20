Bilecik'te Araç Sayısı 87 Bin 473

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bin 473'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ekim ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 688 adet artarak, 87 bin 473'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 39 bin 625 adeti otomobil, 15 bin 511'i motosiklet, 14 bin 18 adeti kamyonet, 12 bin 435 adeti traktör, 3 bin 411 adeti kamyon, bin 93 adeti minibüs, 989 adeti otobüs, 391 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 30 milyon 883 bin 668'e ulaştı. - BİLECİK