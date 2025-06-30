Bilecik'te Dış Ticaret Düşüşü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Mayıs ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 29,9 azalarak 10 milyon 304 bin dolar, ithalat yüzde 57,5 azalarak 2025 Mayıs ayında 7 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 2,7 arttı. - BİLECİK