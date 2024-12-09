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Bilecik'te Permakültür Eğitimi

Bilecik\'te Permakültür Eğitimi

Bilecik Şehir ve Kültür Akademisi üyeleri Zeytinlibağ Permakültür Çiftliği'ni ziyaret etti.

09.12.2024 11:09
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Bilecik Şehir ve Kültür Akademisi üyelerinin bu haftaki durağı Zeytinlibağ Permakültür Çiftliği olurken, 'Agroturizm' ve 'Permakültür' incelemeleri yaptıları.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmen Akademileri programının üçüncü haftasında Bilecik Şehir ve Kültür Akademisi üyelerinin Gölpazarı'ndan bulunan Zeytinlibağ Permakültür Çiftliği'ne bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette, BŞEÜ Doç. Dr. Taner Kılıç ve Permakültür Tasarımcısı ve Eğitmeni Selçuk Şahin sunumlar yaptı. Sunumlarda, permakültürün insan ve doğa ilişkisini sürdürülebilir bir şekilde düzenleyen bir tasarım disiplini olduğu ve çiftlikte uygulanan yöntemler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Permakültür Tasarımcısı ve Eğitmeni Selçuk Şahin, "Permakültür, doğa ilkelerine dayalı olarak insan yerleşimlerini ve tarımsal sistemleri sürdürülebilir bir şekilde tasarlamayı amaçlayan bir sistemdir. İlk kez Avustralyalı bilim insanları Bill Mollison ve David Holmgren tarafından 1974 yılında geliştirilen bu yaklaşım, Zeytinlibağ Permakültür Çiftliği'nde hayvancılık, ot kontrolü ve doğal gübreleme yöntemleriyle zeytin yetiştiriciliğinde uygulanmaktadır. Çiftlikte ayrıca, organik kimya bilgilerinden yararlanılarak kül suyundan zeytinyağı sabunu üretilmekte, şifalı bitkiler ve çevreye özgü kaynaklar kullanılmaktadır. Fermentasyon alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken çiftlikte, kiraz ve diğer aromatik sirkeler üretilerek topluma sunulmaktadır" dedi.

Katılımcılar, "Etkinlik çok güzel ve eğlenceliydi. Gayet güzel vakit geçirdik ve eğitim veren hocanın bize verdiği ön bilgiler de çok iyiydi," diyerek etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Permakültür Eğitimi - Son Dakika

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