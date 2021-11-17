Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ocak- Eylül dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 510 bin 809 metrekare oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ocak-Eylül dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde Denizli'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 510 bin 809 metrekare olurken, yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 3 trilyon 249 milyon 145 bin 974 TL oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2 bin 127, daire sayısı ise 5 bin 982 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 782 bin 093 metrekare, konut dışı kullanım alanı 457 bin 973 metrekare, ortak kullanım alanı 270 bin 743 metrekare oldu.

Denizli'de yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 330 bin 003 metrekare oldu

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 330 bin 003 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 2 trilyon 950 milyon 904 bin 926 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı bin 585, daire sayısı 6 bin 470 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 762 bin 918 metrekare, konut dışı kullanım alanı 303 bin 309 metrekare, ortak kullanım alanı 263 bin 776 metrekare oldu. - DENİZLİ