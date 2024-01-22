 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Binance, SEC'in dava talebini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

Binance, SEC'in dava talebini reddetti

Kripto para borsası Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kendisine karşı açtığı davanın reddedilmesi talebinde bulundu. SEC'in Binance aleyhinde açtığı davanın başkent Washington'da görülen duruşmasında Yargıç Amy Berman Jackson, tarafları dinledi. Duruşmada SEC, belirli kripto para varlıklarını denetleme yetkisini savunurken, Binance de kuralları ihlal ettiği ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla açılan davanın reddini istedi. Yargıç Jackson, Binance avukatlarına davanın reddedilmesi için öne sürdükleri temel iddialarını sorarken, konuya ilişkin bir karara varmadı.

Binance, SEC\'in dava talebini reddetti
22.01.2024 - 23:51,
Abone Ol

NEW Kripto para borsası Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kendisine karşı açtığı davanın reddedilmesi talebinde bulundu.

SEC'in Binance aleyhinde açtığı davanın başkent Washington'da görülen duruşmasında Yargıç Amy Berman Jackson, tarafları dinledi.

Duruşmada SEC, belirli kripto para varlıklarını denetleme yetkisini savunurken, Binance de kuralları ihlal ettiği ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla açılan davanın reddini istedi.

Yargıç Jackson, Binance avukatlarına davanın reddedilmesi için öne sürdükleri temel iddialarını sorarken, konuya ilişkin bir karara varmadı.

SEC, Haziran 2023'te kripto para borsası Binance'in kuruluşları ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açmıştı.

Komisyondan yapılan açıklamada, söz konusu suçlamaların arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışının yer aldığı kaydedilmişti.

SEC, aynı ay, Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulması talebinde bulunmuştu.

ABD hükümeti de Kasım 2023'te Binance'nin, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini bildirmişti. Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Hukuk, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Binance, SEC'in dava talebini reddetti - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:13:29. #1.12#
SON DAKİKA: Binance, SEC'in dava talebini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement