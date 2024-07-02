Bingöl'e Gümrük Müdürlüğü Kurulması İçin Olumlu Yanıt Alındı

Ekonomi

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, "BİNTSO olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve talep ettiğimiz gümrük müdürlüğü kurulması için bakanlık makamından olumlu yanıt aldık" dedi.

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, uzun süredir gündeme aldıkları gümrük müdürlüğü çalışmalarında olumlu yanıt aldıklarını duyurdu. Çintay yaptığı açıklamada, "BİNTSO olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve talep ettiğimiz gümrük müdürlüğü kurulması için bakanlık makamından olumlu yanıt aldık. 27.06.2024 tarihli onay ile Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak Bingöl Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması uygun bulunmuştur. Gümrük müdürlüğü, ilimizde ticaretin ve ihracatın daha da gelişmesi için önemli bir adım olacaktır. BİNTSO olarak, üyelerimize ve ilimize katma değer katacak hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu önemli gelişmede desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a, Valimiz Sayın Ahmet Hamdi Usta'ya, ilimiz Vekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata'ya ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederiz. Ayrıca, bu talebimizi ilk olarak ilettiğimiz eski Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a da teşekkürü borç biliriz. Gümrük Müdürlüğü, üyelerimiz ve ilimiz için büyük bir öneme sahiptir ve Bingöl ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bingöl TSO olarak, hizmet binamızda gümrük müdürlüğü kurulması için gerekli çalışmalara ivedilikle başlanacaktır. Bu yeni gelişme ile birlikte Bingöl'ün ticaret potansiyelinin daha da artacağı ön görülmektedir" dedi. - BİNGÖL