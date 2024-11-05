BinYaprak Programı Başvuruları Devam Ediyor

Ekonomi

Akbank ve TurkishWIN işbirliğiyle gerçekleşen "BinYaprak Kadın Girişimci Mentörlük Programı"nda ikinci dönemin kayıtları 15 Kasım'a kadar devam edecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'ın destekleriyle gerçekleşen ve TurkishWIN'in öncülüğünde yürütülen BinYaprak Kadın Girişimci Mentörlük Programı'nın ikinci dönemi için başvurular alınmaya başlandı. 1 milyon lira üstü cirosu olan tüm girişimci kadınlara açık programın başvuru süresi, 15 Kasım'da sona erecek.

Girişimcilik ekosisteminin gelişimine aktif katkı sağlayan 20 program paydaşı tarafından desteklenen ücretsiz programda 100 girişimci kadın, 100 mentörden bire bir mentörlük desteği alarak potansiyellerini keşfetme, sürdürülebilir iş modelleri oluşturma ve girişimlerini büyütme imkanı bulacak.

Mentörler, 6 ay boyunca girişimcilerin ihtiyaçlarına özel rehberlik sunarak iş planlarını geliştirmelerine, stratejik kararlar almalarına ve karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olacak. Girişimci kadınlar, genişleyen profesyonel ağları aracılığıyla işbirliği fırsatlarını değerlendirme ve potansiyel yatırımcılarla tanışma imkanı da elde edecek.

Programda, "Finansman Sağlama ve Finansal Planlama", "Kriz ve Büyüme Yönetimi" gibi kritik konuların yanı sıra, teknoloji araçları ve dijital dönüşüm, takım motivasyonu ve insan yönetimi, yeni ürün geliştirme, iş modeli iyileştirme, stratejik planlama ile satış organizasyonu ve yönetimi gibi başlıklar da kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

"Yeni Pazarlara Erişim" modülü kapsamında, ihracat, uluslararası pazarlarda temsiliyet, e-ticaret, iş geliştirme, pazarlama stratejileri, planlama ve süreç yönetimi gibi konular derinlemesine incelenecek. Bu geniş yelpaze, katılımcılara iş dünyasında daha etkili ve sürdürülebilir stratejiler geliştirme fırsatı sunacak.

"Kadınların iş ve girişimcilik dünyasındaki çalışmalarını destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliğiyle geliştirilen "Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü"nün kurucu imzacılarından Akbank'ın, ulusal ve uluslararası çapta verdiği taahhütlerle kadınların iş ve girişimcilik dünyasındaki çalışmalarını desteklediğini belirtti.

Akbank olarak KOBİ'lerin büyüme ve gelişim yolculuklarında yanlarında olmayı, onların finansal sağlığını güçlendirmeyi ve dijitalleşme süreçlerinde rehberlik etmeyi kendilerine misyon edindiklerini vurgulayan Oğuz, "Girişimci kadınların ve liderlerin kariyer gelişimlerini ve eşit fırsatlarla iş dünyasında yer almalarını çok önemsiyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş gücü istatistiklerine baktığımızda, ülkemizde çalışabilir yaşta 33 milyon kadın bulunuyor ancak sadece 11 milyonu iş gücüne katılmış durumda. Yani, burada aslında büyük bir potansiyele sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuz, Türkiye'de kadınların yüzde 40'ının girişimcilik yönünde eğilimi olmasına rağmen her 100 kadından sadece 14'ünün girişimci olabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle ülkemizde kadın istihdamını ve girişimci kadın sayısını artırmak büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, ülkemizde fırsat eşitliğine ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sunma hedefiyle hayat bulan BinYaprak Kadın Girişimci Mentörlük Programımızın ilk dönemini başarıyla tamamladık ve ikinci dönemin başvurularını açtık. Programımız, girişimci kadınların tüm ihtiyaçlarına yönelik özel bir deneyim paylaşım programı niteliğinde. Girişimcilik ekosisteminin paydaşlarının aktif katılımı ve desteği ile zenginleşen programımız, geri bildirimler ve öğrenimler ile sürekli gelişiyor. İkinci döneme katılacak girişimci kadınları da heyecanla bekliyoruz. Akbank olarak girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlendirilmesi konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz."

TurkishWIN kurucusu Melek Pulatkonak da Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2024 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre, cinsiyet eşitliğinin yavaş ilerlediğini, mevcut ilerleme hızıyla gidilmesi halinde küresel anlamda tam eşitlik için 134 yıla ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Bu tahminin Türkiye için çok daha ileride bir tarih olduğunu kaydeden Pulatkonak, "İşte fırsat eşitliğini sağlamak ve ilerleyebilmemiz için, sivil toplum kurumları ve özel sektör işbirliklerine çok ihtiyacımız var. Bu program, bu tür güç birliklerine örnek temsil ediyor. Akbank desteğiyle hayata geçen programa girişimcilik ekosisteminin öncülerinden 20 sivil toplum kuruluşu, 100 gönüllü mentör ve birinci dönemi tamamlayan mentilerimiz destek veriyor. Birlikte ve işbirlikleriyle, uzakta görünen hedefleri yakınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.