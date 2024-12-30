Bir Usta, Bir Çırak Projesi Tamamlandı

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "'Bir Usta, Bir Çırak Projesi' kapsamında yetiştirilen nitelikli işgücünün, sektördeki boşluğu doldururken, aynı zamanda mesleğin gelişimine öncülük ve örnek teşkil edeceğine inanıyorum" dedi.

ATO'nun İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle, Siyasi Danışmanlar Derneği ve Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde elektrikli ve hibrit araçların teknik bakımı için nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik hayata geçirdiği 'Bir Usta Bir Çırak Projesi'nin kapanış toplantısı ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin bilim ve teknolojideki gelişmelere hız kazandırdığını belirterek, bu süreçten tüm sektörlerin etkilendiğini söyledi. Sanayileşme ve fosil yakıt kullanımının iklim değişikliğine neden olan sera gazı salınımını arttırdığını kaydeden Baran, "Bu tablonun ilerlemesini önlemek hatta gerilemesine katkı sağlamak için arayışlar da otomotiv endüstrisini elektrikli araç üretimine taşıdı. Var olan otomotiv sanayii, büyük bir değişim içerisine girdi. Önce hibrit, sonra da tamamı elektrikli araçlar hayatımıza dahil oldu" ifadelerini kullandı.

"Bir Usta, Bir Çırak Projesi kapsamında yetiştirilen nitelikli işgücünün mesleğin gelişimine öncülük edeceğine inanıyorum"

Elektrikli ve hibrit araç satışındaki hızlı yükselişe rağmen, sektörde bu araçların bakım, onarım ve yedek parça işiyle ilgilenecek donanıma sahip eleman bulmanın mümkün olmadığını belirten Baran, "Sektör açısından sıkıntı oluşturan bu durum, trafikte de can ve mal güvenliğini tehdit ederek, toplumsal bir risk oluşturuyor. 'Bir Usta, Bir Çırak' Projesi kapsamında yetiştirilen nitelikli işgücünün, sektördeki boşluğu doldururken, aynı zamanda mesleğin gelişimine öncülük ve örnek teşkil edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Baran, proje kapsamında Ankara'nın sanayi bölgelerinde hali hazırda araç yedek parça satışı, tamiri ve bakımı alanında çalışan 18-35 yaş aralığında 50 kişiye elektrikli-hibrit araç ustalık eğitimi verildiğini belirterek, "Eğitimler, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde teorik, OSTİM Teknik Üniversitesi'nde simülasyon ve sanayide de uygulamalı olmak üzere üç ana bölümden oluştu. Eğitimlerin sonunda, kursiyerler, elektrikli ve hibrit araçların elektronik - elektromekanik sistemlerinin arıza tespitini, onarımını, ayarlarını ve bakımını yapacak donanıma sahip olarak, belge almaya hak kazandılar" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada elektrikli araç talebinin arttığına dikkati çeken Baran, geçen yıl tüm dünyada 14 milyon olan elektrikli araç satışlarının, bu yılın sonunda 17 milyonu geçmesinin beklendiğini ifade ederek, "Çevre dostu olması, düşük yakıt masrafı, sessiz ve konforlu sürüş imkanı sunması ve diğer tüm avantajları nedeniyle elektrikli araç tercihi ülkemizde de her geçen gün artıyor. 2019 yılında elektrikli araç sayısı bin 176 iken, 2023 yılında 80 bini geçti. Bu yıl Ekim ayı itibariyle ise sayının 155 bine ulaştığı belirtiliyor" dedi.

Konuşmaların ardından proje kapsamında eğitimlerini tamamlayarak "Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Seviye-1" katılım belgesi almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri takdim edildi. - ANKARA