BIST 100 Endeksi Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 değer kaybederek 9.625,43 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,14 puan ve yüzde 0,78 azalışla 9.625,43 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 39,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 3,85 ile finansal kiralama ve faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,27 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Öte yandan, Ukrayna- Rusya Savaşı'na yönelik İstanbul'da düzenlenen ve tarafların bir araya geleceği barış görüşmeleri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.