Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle 8.863,66 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,94 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 8.863,66 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile kimya petrol plastik olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,82 ile spor oldu.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybıyla 8.806,72 puandan tamamladı.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Nevşehir'e 2 milyar 851 milyon 646 bin lira değerinde 59 tesis inşa ettiklerini bildirdi. Balta, ayrıca kente 3 baraj, 2 gölet ve 8 yeraltı depolaması inşa ederek 50,24 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını ve 4 içme suyu tesisi ile yaklaşık 155 bin 968 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 5,14 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini belirtti. Ayrıca, 24 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi, 24 yerleşim yeri ve 1200 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 6 taşkın koruma tesisinin inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Balta, ayrıca 6 HES Tesisi'nin işletmeye alındığını ve bu tesisler sayesinde yıllık 815 milyon lira katkı sağladıklarını ve 148 bin 750 hanenin enerji ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda 73 bin 602 ızgara ve 699 sel kapanını temizledi. Alt geçitlerde bin 223 temizlik kontrolü yapılırken, Coğrafi Bilgi Sistemi'nde kaydı eksik olan 60 bine yakın ızgara da sisteme kaydedildi. Bu dönemde 482 noktada, 17 yeni sel ızgarası ve bin 648 yeni ızgara imal edildi.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, dolandırıcıların otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası olan siteler açabildiklerini belirtti. Eresin ayrıca, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektörü açısından memnuniyet verici olduğunu ve yerli tatilcilerin bayram döneminde memleket turizmine yöneleceğini söyledi. Ayrıca, Eresin sahte çevrim içi sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ve otellerin kendi web sitelerinden rezervasyon yapılmasını tavsiye etti.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Antalya'ya göç eden yabancıların artan konut kira fiyatlarına tepki göstermesiyle birlikte fiyatlar normale döndü. Pandemi döneminde inşaat sektörünün canlanması da fiyatların geri çekilmesine katkı sağladı. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, fiyatların yavaş yavaş aşağı inmeye başladığını belirtti ve 2024 yılında kira fiyatlarının enflasyona göre ilerleyeceğini söyledi.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinden en çok SSK'lı çalışanların yararlandığını belirterek, 2023 yılında emekli olan 2 milyon yüz 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 925 bin SSK'lı olduğunu ifade etti. Karakaş ayrıca, 2025 ocak ayına kadar 1 milyondan fazla EYT'linin daha emekli olabileceğine dikkat çekti.
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