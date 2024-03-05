BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 8.860,52 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 120,3 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,13 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,49 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliğin devam etmesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.
Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine olan ilginin nispeten devam ettiğini belirten analistler, buna karşın hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını dile getirdi.
Öte yandan, bugün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) şubatta 52,3 ve bileşik PMI'ın 52,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ekonomik aktivitede canlılığın devam ettiğini gösterdi.
Ülkede fabrika siparişleri ocakta aylık bazda yüzde 3,6 azalışla öngörülerin altında kaldı.
Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra Fed Bej Kitap raporunun takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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Ramazan ayında herkes tarafından sevilerek tüketilen ramazan pidesinin bu yılki fiyatları açıklandı. Çorum'da 270 gram susamlı ve yumurtalı pidenin fiyatı 15 lira, boş pidenin fiyatı ise 12 lira olarak belirlendi.
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Adana'da, 'Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi' kapsamında düzenlenen toplantıda, su kaynaklarının verimli kullanılması ve Seyhan Havzası'ndaki su miktarı hakkında bilgi verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Türkiye'nin su stresi altında bir ülke olduğunu belirtti. Bölgede toplamda 25 havzanın olduğu ve bu havzaların büyük bir kısmında yönetim planlarının tamamlandığı ifade edildi.
Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 69 bin doları aşarak rekor seviyeye yükseldi. Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,18 değer kazanarak 3 bin 784 dolar seviyesine ulaştı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 47,13 puan azalarak 8.860,52 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.814,80, en yüksek 8.970,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 8.860,52 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 131 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 82,4 dolardan işlem görüyor.
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