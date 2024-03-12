Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybederek 9.069,03 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,2 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,93 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,24 ile madencilik oldu.
Öte yandan ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Ülkede, çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artması yönündeydi.
Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranını ne zaman düşürmeye başlayacağı konusundaki belirsizliği artırdığını belirtti.
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile Avro Bölgesinde sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İZTO, İTB ve EBSO'nun ev sahipliğinde İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da toplantıya katıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 9.069,03 puandan tamamladı. Mali, hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2.160 dolar olarak belirlendi. TCMB, doların efektif kurunu alışta 31,9632 lira, satışta 32,0913 lira olarak açıkladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 82,3 dolardan işlem görüyor.
Antalya, Burdur ve Isparta illerinin kalkınma projelerine yönelik çalışmalar yürüten Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle Akdeniz Sınırötesi İş Birliği Programı için proje yazma eğitimi düzenleniyor. Eğitime katılan muhtelif kurumlardan kamu çalışanları projelerini daha etkin bir şekilde geliştirmek ve uygulamak için önemli yöntemleri öğreniyorlar.
DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, emekli aylıklarının yetersiz olduğunu belirterek, emeklilerin yaşam haklarını savundu. Emekliler, düşük maaşlar ve yüksek enflasyon nedeniyle zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Açıklamada, emeklilerin insan onuruna yakışır bir yaşam için mücadele edildiği vurgulandı.
Bangladeş'in Bogura kentinde çiftçiler, sebatla yapılan patates ekiminin ardından iyi bir verim elde etti. Bogura, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sri Lanka gibi ülkelere patates ihraç eden başlıca patates üretim merkezlerinden biridir.
Sizin düşünceleriniz neler ?