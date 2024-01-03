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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 212,26 puan düşüşle 7.412,04 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en düşük 7.411,81, en yüksek 7.624,59 puanı gördü. Mali, hizmetler, teknoloji ve sanayi endeksleri değer kaybetti. BIST 30 endeksi de kayıpla kapandı. Altının ons fiyatı 2037 dolardan işlem görüyor. TCMB doların efektif kurunu açıkladı. Petrol fiyatları yükselişte.

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı
03.01.2024 - 18:51,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 212,26 puan azalarak 7.412,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,30 puan artışla 7.624,59 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.411,81, en yüksek 7.624,59 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,78 azalışla 7.412,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,82, hizmetler endeksi yüzde 2,65, teknoloji endeksi yüzde 1,33 ve sanayi endeksi yüzde 2,99 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 213,76 puan ve yüzde 2,61 kayıpla 7.969,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'i prim yaptı, 94'ü geriledi. Gübretaş, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Kontrolmatik Teknoloji ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2037 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2037 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 48 bin 700 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,31'den, bileşik getirisi de yüzde 40,80'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,7186 lira, satışta 29,8377 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,6467 lira, satışta 29,7655 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2640, dolar/yen paritesi de 143,36 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,6 artışla 77,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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