BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybederek 13.410,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 174,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3, holding endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,34 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında diplomatik görüşmelerin yeniden başlayacağına yönelik beklentilerin Orta Doğu kaynaklı riskleri azaltmasıyla petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve tahvil faizlerindeki gerileme risk iştahını desteklerken, yatırımcıların odağında yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin endişeler ile yoğun bilanço gündeminin fiyatlamalar üzerindeki etkileri yer aldı.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.200 puanın destek, 13.600 ve 13.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.