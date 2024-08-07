BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kazanarak 10.024,31 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi değer kaybederken, holding endeksi değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ulaştırma, en çok kaybettiren ise ticaret oldu.

07.08.2024 18:34
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kazanarak 10.024,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 143,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,49 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,76 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azaldığını belirterek pozitif bir seyrin önce çıktığını söyledi.

Yarın yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da cari işlemler dengesi ve dış ticaret dengesi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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