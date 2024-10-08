BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100, günü %0,15 artışla 9.044,89 puandan kapattı. İşlem hacmi 84 milyar lira oldu.

08.10.2024 19:09
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazanarak 9.044,89 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 84 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,93 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,18 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri, Almanya'da dış ticaret dengesi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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