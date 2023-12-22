BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,67 Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,67 değer kaybederek 7.557,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 207,39 puan azalırken toplam işlem hacmi 64,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 2,89 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,27 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 4,48 ile ulaştırma oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,2 arttı. Endeks, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en yavaş artışını kaydetti.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,3 artması yönündeydi. Endeks, ekimde ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,4 artmıştı.

Analistler, Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın enflasyondaki düşüş eğilimini işaret ettiğini ve bankanın gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Haftaya Noel tatillerinin etkisiyle küresel piyasalarda işlem hacimlerinin düşebileceğini belirten analistler veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da işsizlik oranı, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi Dallas Fed imalat aktivite endeksi, toptan stoklar, haftalık işsizlik başvuruları, Richmond Fed sanayi endeksi ve Çin'de sanayi karlarının öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 puanın destek, 7.810 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.