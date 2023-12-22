BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,16 değer kaybıyla 7.675,18 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,30 puan düştü. Dün 7764,95 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 4,82 puan ve yüzde 1,33 değer kaybıyla 7.764,95 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.669,62 puanı, en yüksek 7.794,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 1,72, hizmetler endeksi yüzde 1,01, sanayi endeksi yüzde 1,47 düştü.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 12'ü yükselirken 88'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank ve Eregli Demir Çelik ve Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 54 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,35, bileşik getirisi yüzde 37,31 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1008, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 142,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,2130 liradan, avro 32,1550 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,49 artışla 2 bin 54 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 yükselişle 79,8 dolardan işlem görüyor.