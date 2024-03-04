Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 yükselişle 9.139,11 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,96 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 9.139,11 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,50 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile gıda içecek olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 9.097,15 puandan tamamladı.
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başladığını ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.
Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir TV programında, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik." dedi.
Piyasaları tedirgin edecek bir adım atmayacaklarını ifade eden Şimşek, "Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil." değerlendirmesinde bulundu.
Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise enflasyonun yanı sıra finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika
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