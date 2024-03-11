BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,28 yükselişle 9.363,89 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,57 puan ve yüzde 2,28 değer kazanarak 9.363,89 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 4,74 ve holding endeksi yüzde 2,01 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen bankacılık oldu.
Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazancıyla 9.155,32 puandan tamamladı.
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başladığını belirterek, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve cari açık verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma günü piyasaların kapanmasının ardından Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.
Fitch Ratings'in açıklamasında, not artırımının, makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının, beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.
Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise iş gücü istatistikleri ve ticaret satış hacim verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla ve Zeytinburnu'nda vatandaşları kentsel dönüşüm kampanyaları hakkında bilgilendirdi. İstanbul turu kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliği, 39 yeni bilgilendirme aracıyla 39 ilçede devam ediyor.
Samsung Electronics Türkiye tarafından düzenlenen Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nın üçüncü dönemi başarıyla sona erdi. Program kapsamında mezun olan 25 kadın teknisyen, sertifika almaya hak kazandı. Bu sertifika sayesinde mezunlar, mobil iletişim sektöründe istedikleri şirkette çalışma fırsatı elde edecekler. Program, kadınların cihaz bakımı ve onarımı alanında mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor. Samsung Electronics Türkiye yetkilileri, programın toplumsal dönüşüme katkı sağladığını ve kadınların iş hayatına katılımını önemsediklerini belirtti.
Bursa'da bir araya gelen polis emeklileri, tüm polislere 3600 ek gösterge verilmesini talep etti. Emekli polislerin maaşlarının asgari ücretin altında kaldığına dikkat çeken Göçen, adaletsizlik ve haksızlığın giderilmesini istedi.
Antalya Ticaret Borsası (ATB), tarımsal üretimin, ticaretin ve ihracatın geliştirilmesi için projeler yürütmektedir. ATB, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi kapsamında İngiltere'de pazar arayışlarını sürdürmektedir. ATB üyeleri, İngiltere'ye gerçekleştirdikleri ziyarette İngiliz yaş meyve sebze ithalatçısı firmalarla görüşmeler yapmış ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca, heyet Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile de bir araya gelerek ticari ilişkileri değerlendirmiştir. ATB, yaş meyve sebze ihracatını artırmak ve pazarı büyütmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Çorum sanayisinde kadın kaynakçılar yetiştiriliyor. Kalkınma Ajansları 2024 yılı teması olan 'Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı' öncelikleriyle uyumlu olarak, proje kadınların kaynakçılık mesleğinde yetişmesini ve güçlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında 10 kadın kaynakçı adayına teorik ve uygulamalı kurslar düzenleniyor ve deneyimli kaynak ustaları tarafından mentörlük sağlanıyor. Kadın kaynakçılar, hızlı bir şekilde kaynak atmaya başlayarak başarı elde ediyor ve bu durum, kadınların sanayi sektöründe güçlü bir şekilde yer alabileceğini gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, kadınların üretime ve iş gücüne aktif katılımlarını sağlamak ve desteklemek amacıyla Kalkınma Ajansları için 2024 yılı çalışma temasını 'Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı' olarak belirlemiştir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen 'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinin ortağı olan S.S. Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Zirvesi'nde iyi uygulama örneği olarak seçildi. Kooperatif, doğal taş işleme atölyesi ve gümüş işleme atölyesiyle kadınların tasarım becerilerini geliştirmelerine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamalarına olanak tanıyor.
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), KOSGEB, BAİB ve BAKA iş birliğiyle Avrupa İşletmeler Ağı KOSGEB İhracat Eğitimi düzenlendi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, eğitimlerin Manavgat'ın ihracat potansiyelini artırmaya ve ihracat yapan firma sayısını artırmaya katkı sağlayacağını belirtti. Eğitimde, ihracata yönlendirme, devlet destekleri ve yeşil lojistik gibi konular ele alındı. Eğitimin son oturumu ise online olarak gerçekleştirilecek.
Son günlerde yüksek bir seyir izleyen dolar kurunda tarihi bir eşik daha aşıldı. Dolar, 32 TL'yi gördü.
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