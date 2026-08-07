BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düştü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düştü

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybederek 13.786,12 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybederek 13.786,12 puana geriledi.

Dün günü 13.798,82 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 28,32 puan ve yüzde 0,21 artışla 13.827,14 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,69 puan ve yüzde 0,09 azalışla 13.786,12 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.763,53, en yüksek 13.956,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,01, mali endeks yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 0,54 ve sanayi endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükselirken 41'i düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Tüpraş, CW Enerji, ASELSAN ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 316 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1529, sterlin/dolar paritesi 1,3441 ve dolar/yen paritesi 158,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,7060 liradan, avro 55,0480 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,8 artışla 4 bin 316 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 azalışla 82,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düştü - Son Dakika

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