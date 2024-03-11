Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 değer kazanarak 9.269,89 puana çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,57 puan artışla 9.269,89 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 52,5 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 3,67 ve holding endeksi yüzde 1,91 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 3,07 ile iletişim oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başladığını belirterek, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve cari açık verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma günü piyasaların kapanmasının ardından Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.
Fitch Ratings'in açıklamasında, not artırımının, makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının, beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi - Son Dakika
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), Ramazan ayı boyunca 400 gram pidenin fiyatını 20 lira olarak açıkladı. ESOB Kırşehir Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, fırıncı ve vatandaşı da mağdur etmeden Ramazan ayının geçeceğini ve fırsatçılara göz açtırılmayacağını söyledi. Fırıncılar ise vatandaşı mağdur etmeden Ramazan ayını geçireceklerini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdik.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 artışla 9.269,89 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,57 puan arttı. Altının ons fiyatı 2 bin 180 dolardan işlem görüyor.
Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık üreticilerini mart ayında yaşanabilecek zirai don riskine karşı tedbir almaları konusunda uyardı. Yılmaz, don olayının fındık üretimini olumsuz etkileyebileceğini ve bu durumun 2024 mahsulünü de etkileyebileceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından herhangi bir ürünün don zararından tamamen koruyamadığına dikkat çeken Yılmaz, üreticilerin Tarım ve Orman Müdürlüklerinin önerilerini takip etmeleri gerektiğini vurguladı.
Sigortacı Yakup Göktaş, zorunlu deprem sigortasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde her ev ve iş yerinde olması gerektiğini söyleyerek, deprem sigortasının devlet politikası olması gerektiğini belirtti. Göktaş, zorunlu deprem sigortası ile birlikte konut sigortasının da yapılmasının artı kalan hasarın da karşılanmasında yardımcı olabileceğini ifade etti.
Zonguldak İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, 2023 yılında Zonguldak il müdürlüğü olarak verilen hedeflerin büyük bir başarıyla tamamlandığını duyurdu. İşe yerleştirme hedefinin yüzde 114,35 oranında gerçekleştirildiği belirtilirken, Şentürk tüm personel ve işverenlere teşekkür etti.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Ankara'da düzenlenen "Tarımda Kadın Emeği Zirvesi" tamamlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere damızlık koç desteği sağlayarak hayvansal üretimi artırmayı hedefliyor. İlk etapta 75 Merinos ırkı koçun teslim edildiği projenin ikinci etabında ise 123 koç kura yöntemiyle üreticilere dağıtıldı.
Akbank İhracatçı Buluşması, Türkiye'nin dış ticaret hedeflerine hizmet edecek yeni çözüm yolları ve iş birliği fırsatları odağıyla İstanbul'da gerçekleşti. 400'ü aşkın ihracatçının katıldığı buluşmada sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve e-ihracat kapsamında dış ticarette rekabet avantajı sağlayacak somut adımlar ele alındı.
Çin'in yüksek kaliteli kalkınma yolunda ilerlerken, bilim ve teknolojideki ilerleme ülke için yeni bir büyüme motoru haline geliyor. Çin'in yüksek teknoloji inovasyonu, elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi alanlarda görülüyor. Bu gelişmeler, Çin ekonomisine güç verirken, toplumun ilerlemesine de katkı sağlıyor. Uluslararası gözlemciler, Çin'in inovasyon ve Ar-Ge'ye yaptığı yatırımların önemini vurguluyor ve Çin'in geleceği hakkında iyimserliklerini dile getiriyorlar.
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