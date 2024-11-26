BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 yükselişle 9.663,85 puana yükseldi.

Dün 9.659,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,84 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 9.654,12 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,89 puan ve yüzde 0,04 artışla 9.663,85 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.622,36, en yüksek 9.691,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,18 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 0,10 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si değer kazanırken, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Koç Holding ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 626 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,32, bileşik getirisi yüzde 40,80 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0510, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 153,93 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6450 liradan, avro 36,4720 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 2 bin 626 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 yükselişle 73 dolardan işlem görüyor.