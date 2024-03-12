BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 9.147,51 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,68 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 9.147,51 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile tekstil deri, en çok gerileyen 0,79 ile bilişim oldu.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybıyla 9.131,82 puandan tamamladı.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini söyledi.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, söz konusu verinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.
Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de işsizlik oranı ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Öte yandan, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 2 milyar 460 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 30 milyar 611 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında inşaat maliyetleri yüzde 15,70 artış gösterdi. Yıllık olarak ise bu artış yüzde 67,87 olarak kaydedildi. Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 15,92, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 66,90 arttı. Bina dışı yapılar için ise inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,99 arttı ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,09 artış gösterdi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1986-2023 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonucunda 71,5 milyar dolar gelir elde etti. ÖİB'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, bu süre zarfında birçok sektörde özelleştirme uygulamaları gerçekleştirildi ve devlet işletmecilikten çekildi. Geçen yıl ise 51 özelleştirme ihalesi yapılarak 181 milyon dolar gelir elde edildi ve Hazine'ye 346 milyon dolar aktarıldı. ÖİB, gelecek dönemde de etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarını sürdürecek.
Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, Türkiye'deki güçlü havacılık ekosisteminin Boeing için bir avantaj olduğunu belirtti. Sargın, Türkiye'deki sanayi ile son 10 yılda 2,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştıklarını ve önümüzdeki dönemde farklı işbirliklerine bakacaklarını söyledi. Türkiye'nin havacılıkta güçlü bir sanayiye sahip olduğunu vurgulayan Sargın, Türk mühendislerinin yeteneklerine ve Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çekti. Ayrıca Orta Asya'nın havacılıkta büyümeye açık bir bölge olduğunu ve Türkiye'nin bu bölgede önemli bir ortak olduğunu ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, ülke genelinde yaşayan Sivaslıların sayısı 1 milyon 979 bin 824 kişi olarak açıklandı. Sivaslıların en fazla bulunduğu il İstanbul olurken, en az bulunduğu il ise Ardahan oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emekliye yönelik yeni destekler için hazırlıklara başladı. "Emekliler Yılı" çerçevesindeki destek planları arasında, "su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma, kamu tesislerinden yararlanma hakkı" gibi başlıklar yer alıyor.
CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın çiftçilere yönelik sözlerini eleştirerek tarım sektöründeki sorunların sadece 'önünü görmek' gibi basit bir vaatle çözülemeyeceğini belirtti. Adem, gerçeklerin göz ardı edildiği bir yaklaşımın tarım sektörünü daha da zor duruma soktuğunu ifade etti.
Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve esnaf, geçim zorluğu ve artan fiyatlara tepki gösteriyor. Borçka'da iş imkanlarının az olması ve büyük şehirlerdeki yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geçinmenin zor olduğu belirtiliyor. Küçük işletmelere sahip çıkılması ve yerel esnaftan alışveriş yapılması gerektiği vurgulanıyor.
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