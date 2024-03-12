Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.138,05 puana çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,23 puan artışla 9.138,05 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 44,5 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,69 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,27 ile madencilik oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini söyledi.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, söz konusu verinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, Kristalina Georgieva'nın bir dönem daha Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı olmasını destekledi. Georgieva'nın geçen hafta IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini açıkladığını anımsatan Peteghem, bugün bütün AB ülkelerinin Georgieva'ya destek verdiklerini söyledi.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 21 yılda Bayburt'a 12 milyar 264 milyon 499 bin 254 liralık yatırım yapıldığı bildirildi. Baraj, gölet, taşkın koruma, sulama projesi, içme suyu tesisi ve HES gibi 87 tesis inşa edilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Ayrıca Bayburt'ta tamamlanan 11 baraj ve 1 gölet ile 96 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. Bayburt'a yapılan taşkın kontrol projeleri ile de şehir merkezi ve birçok yerleşim yeri taşkınlardan korundu. Ayrıca Çoruh Nehri üzerine estetik ve emniyeti ön planda olan 2 yaya ve 2 araç köprüsü inşa edildi. Bayburt'ta ayrıca 3 HES tesisinin işletmeye alındığı ve 2 HES tesisinin planlama ve proje aşamasında olduğu belirtildi.
Garanti BBVA Portföy'ün yeni Genel Müdürü, 24 yıldır Garanti BBVA bünyesinde farklı alanlarda yöneticilik görevlerinde bulunan Hülya Türkmen Keçecioğlu oldu. Hülya Türkmen Keçecioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Garanti BBVA'da satış, pazarlama, IT, müşteri deneyimi ve segment yönetimi gibi farklı alanlarda sorumluluklar üstlenmiştir. Ayrıca MBA derecesine sahip olan Türkmen Keçecioğlu, Garanti BBVA Portföyde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapmaya devam edecektir.
Afyonkarahisar Belediyesi, İmaret Camisi karşısında yabancı uyruklu tarafından kaçak olarak işletildiği tespit edilen kuyumcu dükkanını mühürledi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyen kuyumcu dükkanına cezai müeyyide uygulandığı ve faaliyetten men edildiği belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır" mesajını paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 3'ün altına gerileyeceğini belirterek, bu yılın öngörülerden daha düşük ve sürdürülebilir bir cari açık seviyesiyle tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
Türkiye ekonomisi üzerinde darbelerin etkisi rakamlarla gözler önüne serildi. Darbeler ekonomiyi yavaşlattı, milli gelir ve dış ticarette kayıplar yaşandı. 1960 darbesinde milli gelir yüzde 78 düştü. Türkiye ekonomisi, kuruluş yıllarından bu yana birçok çetin sınavdan geçti. İkinci Dünya Savaşı, 1960, 1980 ve 28 Şubat darbeleri, 2001 küresel ekonomik krizi gibi savaş, darbe ve krizler Türkiye'nin yükselmesini yavaşlattı. Darbelerin etkisiyle ihracat ivme kaybetti, milli gelir düştü ve ekonomi uzun süre toparlanmaya çalıştı. Ancak Türkiye, 2023 yılında G20 ülkeleri arasında 17. sıraya yerleşerek ekonomik olarak büyümeyi başardı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açıktaki iyileşmenin ocak ayında 22,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şimşek, dış ticaret açığındaki düşüşle birlikte cari açığın milli gelire oranının yüzde 3'ün altına gerileyeceğini belirtti ve bu durumun makro finansal istikrarı güçlendireceğini ifade etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP'nin ekonomi düzeninde faiz düşerken ve yükselirken zengin olanların aynı kişiler olduğunu belirterek, bu düzenin değişmesi için iktidarın gitmesi gerektiğini söyledi. Karabat, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, halkın bu seçimde iktidara sarı kartı göstermesi gerektiğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?