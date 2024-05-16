BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamladı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 değer kazanarak 10.319,96 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,70, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,40 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,44 ile spor oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 266,46 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Mayıs haftasında aldığı 2 milyar 832,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 2013'ten bu yana en güçlü alım olarak kayıtlara geçerken, yabancıların DİBS stoku, 6 milyar 796 milyon dolarla son 3 yılın zirvesine çıktı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mayıs ile biten haftada 222 bin kişiye düşmesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı da nisanda yüzde 5,7 artışla 1 milyon 360 bine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında kaldı. ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,9, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede sanayi üretimi ise nisanda bir önceki aya göre değişim göstermedi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasaların odağında olmaya devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, yavaşlama sinyali veren enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladığını ancak bu olumlu haberlerin Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeye başlaması için yeterli olmadığını ifade etti. Yarın yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, yurt dışında ise Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

16.05.2024 18:37
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 değer kazanarak 10.319,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 106 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,70, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,40 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,44 ile spor oldu.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 266,46 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Mayıs haftasında aldığı 2 milyar 832,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 2013'ten bu yana en güçlü alım olarak kayıtlara geçerken, yabancıların DİBS stoku, 6 milyar 796 milyon dolarla son 3 yılın zirvesine çıktı.

TCMB toplam rezervleri ise 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolara çıkarken, geçen hafta yaklaşık son 3 yılın en güçlü rezerv artışı kaydedildi.

Bu arada, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mayıs ile biten haftada 222 bin kişiye düşmesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı da nisanda yüzde 5,7 artışla 1 milyon 360 bine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,9, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi ise nisanda bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasaların odağında olmaya devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, yavaşlama sinyali veren enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladığını ancak bu olumlu haberlerin Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeye başlaması için yeterli olmadığını ifade etti.

Analistler, ABD'de açıklanan makro ekonomik veriler ve Fed yetkilerinin açıklamalarıyla bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, yurt dışında ise Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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