BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kazanarak 13.876,75 puana yükseldi.

Cuma günü 13.779,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 45,68 puan ve yüzde 0,33 artışla 13.825,07 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,35 puan ve yüzde 0,71 artışla 13.876,75 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.779,08, en yüksek 13.907,46 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 0,24 ve mali endeks yüzde 0,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükselirken 28'i düştü, 4 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri CW Enerji, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 340 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1556, sterlin/dolar paritesi 1,3493 ve dolar/yen paritesi 158,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,7160 liradan, avro 55,1870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,02 azalışla 4 bin 340 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 artışla 84,30 dolardan işlem görüyor.