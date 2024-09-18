BIST 100 Endeksi Yüzde 0,17 Artışla Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,35 puan artarak 9.774,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,97 puan ve yüzde 0,05 azalışla 9.753,17 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.736,13 puanı, en yüksek 9.827,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 9.774,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,90, ve teknoloji endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 58,97 puan ve yüzde 0,55 kazançla 10.809,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Akbank çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 573 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 573 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 milyon 873 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 40,97'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,0045 lira, satışta 34,1408 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,9443 lira, satışta 34,0803 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 141,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 azalışla 73 dolardan işlem görüyor.