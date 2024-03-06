Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,31 değer kaybederek 8.744,58 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 108,7 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,04 ile bilişim oldu.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele edilmeyeceğinin sinyalini vermesinin, piyasalarda oynaklığı arttırdığını belirterek, yurt içi piyasalarda satış ağırlıklı seyrin hakim olduğunu kaydetti.
Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu aktardı.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Yüzde 1,31 Değer Kaybetti - Son Dakika
Belçika-Çin Ticaret Odası Başkanı Bernard Dewitt, Çin'in yeşil ekonominin gelişiminde oynadığı rolden övgüyle bahsetti. Dewitt, Çin'in güneş panelleri, rüzgar çiftlikleri ve nükleer enerji gibi alanlarda önemli çalışmalar yaptığını ve hükümetin çevre dostu politikalarının etkileyici olduğunu belirtti. Çin'in bu çabalarıyla dünyanın geri kalanını da etkilediğini vurgulayan Dewitt, Çin'in araştırmalarıyla çevre sorunlarına çözümler bulmamıza yardımcı olduğunu ifade etti.
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Avam Kamarası'na yaptığı konuşmada 2024 bütçesini sundu. Hunt, İngiltere ekonomisinin büyüme sürecinde ilerleme kaydettiğini ve maaşlardan kesilen sosyal güvenlik vergisinde düşüşe gidileceğini açıkladı. Bütçe, yılın sonuna doğru yapılması beklenen genel seçimlerden önceki son bütçe olarak dikkat çekiyor. İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise Muhafazakar Parti'nin başarısız olduğunu ve çalışanların ihtiyaç duyduğu büyümeyi sağlayamadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak amacımız, üretim, istihdam ve ihracat boyutunda ivme kaybı yaşamadan, yani vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir.
Enerya ve Çedaş Genel Müdürü Kasım Kahraman, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta enerji ve çevre dengesini vurgulayarak, enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve çevrenin korunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji politikaları ve 2053 yılı Ulusal Enerji Planı hakkında bilgiler verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da yaptığı konuşmada terörle mücadeleyi sınırların ötesine taşıdıklarını ve teröristlerin cirit attığı yerlerin artık turistler tarafından ziyaret edildiğini belirtti. Ayrıca, KAAN adlı savaş uçağının 2028 yılında filoya dahil edileceğini söyledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 azalışla 8.744,58 puandan tamamladı. Mali, hizmetler, teknoloji ve sanayi endeksleri de değer kaybetti. Altın ons fiyatı 2.141 dolar olarak belirlendi. TCMB'nin dolar efektif kurunda artış yaşandı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yükseldi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) "İstanbul'un Huzuru" başlığıyla İstanbul'da asayiş çalışmalarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.
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